“Ese día mi hija murió”, el pedido de la familia para saber qué pasó

Según el relato, pidieron explicaciones a los médicos sobre el procedimiento que casi termina con la vida de la mujer, pero no hubo explicación. “Desde la Clínica San Lucas no hemos recibido ni una sola palabra. Ningún llamado. Ninguna disculpa. Ninguna explicación. No se solidarizaron. No se hicieron responsables. Nada”.