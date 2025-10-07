Fuerte choque en una peligrosa esquina terminó con un auto en la vereda El siniestro ocurrió pasadas las 18.30 en la esquina de Laprida y Santiago del Estero.

Una esquina peligrosa y sin semáforos. Un vehículo que debía frenar y al parecer no lo hizo. Lo cierto es que este martes por la tarde, el cruce de Laprida y Santiago del Estero en Capital terminó siendo escenario de un fuerte choque que terminó con uno de los vehículos involucrados sobre la vereda.

El choque se produjo pasadas las 18.30 horas entre un Renault Logan y un Renault Twingo, este último quedó sobre la vereda sureste. Según las primeras informaciones, el Twingo circulaba por Santiago del Estero y el Logan por Laprida, éste último tenía la prioridad de paso. Por razones que se investigan, ambos chocaron fuertemente y uno de ellos terminó en la vereda, donde afortunadamente no transitaba nadie, teniendo en cuenta que a metros se encuentra la Escuela Normal Sarmiento.

Personal policial y de Emergencias Médicas trabajan en el lugar.