Fuerte choque entre una camioneta y una bicicleta dejó a un menor en grave estado El niño fue trasladado en código rojo hasta el Hospital Rawson. El hecho ocurrió en Calle 5 y Lemos.

Este domingo en la tarde, un menor fue asistido en el Servicio de Urgencias del Hospital Rawson en grave estado luego de protagonizar un choque en el límite de Rawson con Pocito. El hecho ocurrió precisamente en Calle 5 y Lemos y según las fuentes, debió ser trasladado en ambulancia por su delicado estado.

Por el momento, no dieron a conocer con exactitud cómo ocurrió el siniestro vial pero informaron que involucró a una camioneta y a un menor en bicicleta. Producto del fuerte golpe, el pequeño quedó malherido y fue llevado en código rojo hasta el nosocomio de Capital.

Personal policial y especialistas de la la UFI de Delitos Especiales, a cargo del fiscal Sebastián Gómez trabajan en el caso.