Golpeó a una empleada para robarle dos escobillones pero fue detenida

Personal del Comando Radioeléctrico y de la Comunal de Rawson logró aprehender a una mujer que no sólo se robó objetos de un maxikiosco sino que para cometer el delito le dio golpes de puño a la empleada del lugar.

El hecho ocurrió en calle Alvear y Quiroga, en Villa Krause, cuando la víctima fue abordada por la delincuente desde atrás y le propinó varios golpes. Inmediatamente tomó dos escobillones que estaban exhibidos en la vereda del negocio y escapó.

La empleada dio aviso a la policía y frustró la fuga de la ladrona, identificada como Andrea Godoy, de 39 años, quien quedó a disposición de la UFI Flagrancia.