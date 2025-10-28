Golpeó a una mujer UBER para robarle el celular en el Barrio Costa Canal y terminó detenido El sujeto tiene 18 años y vive en el barrio capitalino. La chica se desempeñaba en la APP de motos.

Un momento de terror vivió una mujer de 40 años que se desempeña en la aplicación UBER motos después de ser golpeada y asaltada en el interior del barrio Costa Canal 1 en Concepción.

La mujer Yohana Berón de 40 años, se desempeña como conductora de la aplicación de viajes en motos. Según consta en la denuncia, la mujer recibió una solicitud de viaje hacia el interior del barrio Costa Canal 1. Al llegar al sitio indicado, fue abordada por dos sujetos. Ambos se abalanzaron sobre su motocicleta, mientras uno de ellos comenzó a golpearle el casco en un intento por sustraerle la llave del rodado, el otro sujeto logró sustraerle su teléfono celular marca ZTE, modelo A75.

Después de eso, ambos emprendieron la fuga a pie, trepando una pared y subiendo al techo de una vivienda.

La mujer desesperada se dirigió al puesto policial ubicado en Avenida Benavidez y Tucumán. Se hizo presente personal de la Motorizada N°1, que ingresó al barrio Costa Canal 1, donde se logró visualizar a un sujeto que coincidía con las características aportadas procediéndose a su aprehensión. Al realizarle un palpado de urgencia, no se logró hallar entre sus pertenencias el elemento sustraído.

Se dio intervención a la UFI Flagrancia a través de la dra.Amalia Bustos quien dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia.