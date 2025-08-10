Accidente fatal en Ruta 20: un camión que llevaba un auto del TC embistió a un ciclista El hombre que iba en bicicleta aún no fue identificado. Fiscalía investiga las circunstancias del siniestro.

Esta tarde en Ruta 20 en Las Chacritas, en inmediaciones del Cementerio de 9 de Julio, murió un ciclista luego de ser embestido por un camión.

Según informaron fuentes judiciales, el camión circulaba hacia el este y la bicicleta lo hacía hacía el oeste. Por razones que se investigan, se atravesó e invadió el carril contrario y se produjo un fuerte impacto que hizo que el ciclista quedara tendido en el asfalto, muriendo en el lugar.

El camión iba a Entre Ríos, trasladando un auto que participó del Desafío de las Estrellas del TC que se realizó este fin de semana en el Autódromo El Villicum de Albardón.

La identidad de la víctima aún no fue comunicada, puesto que se intentaba dar con sus familiares.