Grave accidente en un peligroso cruce: una camioneta embistió a una moto y se dio a la fuga El hecho se produjo en República del Líbano y 25 de Mayo. Según los testigos se trataría de una Amarok color azul. La conductora de la moto fue trasladada al hospital con graves lesiones.

Un siniestro entre una camioneta y una moto se produjo en la mañana de este sábado y terminó con la conductora del rodado menor sufriendo graves lesiones, mientras que el conductor de la camioneta se dio a la fuga. El hecho ocurrió en el cruce de calles República del Líbano y 25 de Mayo, en el límite de los departamentos Rawson y Rivadavia.

Según fuentes policiales de Comisaría 25°, eran cerca de las 9 de la mañana cuando Andrea Caballero, de 38 años de edad, conducía una motocicleta Motomel Blitz, por República del Líbano de Oeste a Este cuando al llegar al cruce con calle 25 de Mayo, fue embestida por una camioneta Amarok V6 color azul, que circulaba a alta velocidad por calle 25 de Mayo de Norte a Sur.

Luego del impacto la camioneta se dio a la fuga por calle 25 de Mayo hacia el Norte. En cuanto a la conductora de la motocicleta fue trasladada a Hospital Rawson con varios golpes.

La investigación la lleva la UFI Delitos Especiales al mando del fiscal Sebastián Gómez y su ayudante fiscal Victoria Martín.