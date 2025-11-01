Gresca vecinal terminó con un sujeto detenido por amenazar a un policía con un cuchillo Se trata de un sujeto de 35 años que cuenta con frondoso prontuario por robos por uso de armas de fuego.

Una gresca entre vecinos esta madrugada terminó con la aprehensión de un sujeto que amenazó a un efectivo policial y además cuenta con un frondoso prontuario.

Todo ocurrió cerca de las 2 de la madrugada en el interior del barrio Cruce de los Andes en Pocito. Un grupo de vecinos se encontraba agrediéndose y ocasionando disturbios. Cuando los efectivos de la Unidad Operativa Rinconada arribaron al lugar, dieron con un sujeto que, al ser entrevistado, sacó de entre sus ropas un cuchillo con intenciones de agredir al funcionario, que luego de un forcejeo usando la fuerza pública necesaria logra reducirlo y detenerlo.

El ayudante fiscal ordena la detención del sujeto de 35 años y de apellido Pons. El mismo fue trasladado a Comisaria 7° iniciando proceso judicial teniendo en cuenta que el efectivo policial sufrió lesiones producto del forcejeo.

Los vecinos destacaron el rápido accionar policial, que además logró evitar un conflicto de mayor gravedad en un barrio de alta conflictividad.