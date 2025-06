Guardia de seguridad de un colegio le robó a una docente, lo condenaron pero no irá a prisión Ocurrió en la Escuela Fragata José María Moyano. El sujeto sacó la billetera de la docente y fue descubierto por las cámaras de seguridad.

La jueza de Garantías, Carolina Parra, condenó a 2 meses de prisión en suspenso (sin detención efectiva) a un guardia de seguridad de una escuela de Rawson, porque en el horario de trabajo de ambos dentro el establecimiento, la Escuela Fragata José María Moyano (ubicada en Lemos y Doctor Ortega), le sustrajo una billetera con tarjetas, licencia de conducir y otros documentos.

La pena impuesta a Maximiliano Vera (de la empresa de seguridad Aries), fue la que el imputado y su defensor oficial, Hugo Trigo, acordó con el fiscal de la UFI de Delitos Contra la Propiedad, Cristian Gerarduzzi, por el delito de hurto simple.

El hecho fue descubierto por la víctima cuando llegó a su casa y descubrió que en su bolso no estaba su billetera. Se comunicó con la directora, volvió al colegio y en las cámaras de seguridad descubrieron que el ladrón no era otro que quien tenía la responsabilidad de custodiar que no ocurrieran esos hechos, el guardia de seguridad.