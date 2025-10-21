Hallan cuatro cajas repletas de cabezas de animales muertos y hay misterio: “Hay como diez cabezas de cabra y gallinas muertas” El impactante descubrimiento ocurrió en una zona muy transitada de la ciudad, justo frente al depósito de un supermercado.

El hallazgo de cuatro cajas repletas de cabezas de animales muertos causó conmoción entre los vecinos de La Plata. El impactante escenario fue descubierto por un hombre que pasó por la zona durante la mañana de este lunes, cuando se dirigía hacía su trabajo.

Los restos se encontraban en la zona Norte de la ciudad, precisamente en 514 entre Camino Centenario y Belgrano, frente al depósito de un reconocido supermercado, ubicado en Gonnet. El vecino registró el suceso con su celular y lo envió a los medios locales.

“Encontré esto hoy por la mañana cuando llegaba a mi trabajo. Hay como diez cabezas de cabra y gallinas muertas”, relató el hombre que se topó con la misteriosa escena en diálogo con el portal pratense 0221.

En las imágenes aportadas por el vecino se observan cuatro cajas de cartón de distintos tamaños, que en su interior contenían los restos de los animales muertos. Estaban a un lado del camino, justo en frente de la puerta de ingreso al depósito del supermercado.

El vecino abrió las cajas con un palo.

Según informó el diario El Día, algunas hipótesis extraoficiales indicarían que el descubrimiento podría estar relacionado con un ritual religioso, o bien, con el descarte de una faena clandestina.

Sin embargo, hasta el momento, no hay información oficial que aporte claridad al caso. Mientras tanto, los vecinos de la zona permanecen en alerta y expectantes por conocer el origen del perturbador hallazgo.