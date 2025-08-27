Hallan el cuerpo de un hombre comido por sus propios perros: los vecinos lo identificaron como “El Cafetero” y hacía días que no sabían de él Fue en un domicilio de calle Granaderos

La escena con la que se toparon las primeras personas que ingresaron a un domicilio de la Villa Aeroparque, sobre calle Granaderos, en Pocito, fue macabro: un cráneo y huesos con carne. Y no menos de 6 perros en la casa, quienes se habrían devorado el cuerpo de quien, se supone, en vida fuera su amo.

En rigor, en el lugar trabajó este miércoles en la mañana personal de la Comisaría 6ta, la UFI Delitos Especiales, la Policía Ecológica y Ambiente.

Por lo que dijeron los vecinos, en esa casa vivía un hombre de apellido Balmaceda, de unos 70 años, y a quien muchos lo conocían como “El Cafetero”. Hacía varios meses que no lo veían pero sí escuchaban a sus perros ladrar y se mostraban agresivos con quien se acercaba a la casa.

No les llamó tanto la atención porque era habitual que no se lo viera por semanas.

A la espera de lo que arroje la autopsia, primero se deberá determinar si los restos hallados son efectivamente de este vecino y las causas de su muerte. Creen, a prima facie, que pudo haberse descompensado, el cuerpo descompuesto y de allí en más los perros habrían hecho el resto.