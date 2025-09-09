Hallan un cuerpo calcinado y descubren que había sido apuñalado: escabrosos detalles Todavía no fue identificado.

Un cuerpo completamente calcinado, correspondiente a un hombre mayor no identificado (N.N.), fue descubierto este lunes alrededor de las 18:45 en un descampado ubicado en la intersección de las calles Manuel A. Sáenz y Victoria, en Guaymallén, Mendoza, informó diario Los Andes. El hallazgo fue reportado al 911 por vecinos de la zona.

El cuerpo fue encontrado en posición de cúbito dorsal, arrojando humo, en un descampado a unos 100 metros al este de calle Victoria. Inicialmente se pensó que podría tratarse de un hecho aislado sin participación de terceros, pero un informe preliminar de Policía Científica determinó que se trató de un asesinato.

El cuerpo presentaba heridas correspondientes a puñaladas, y se cree que el crimen ocurrió en otro lugar y luego el cuerpo fue trasladado y quemado en el sitio donde fue hallado.

Un dato curioso pero que por ahora no se estableció una relación, es que la víctima tenía en una de sus manos una “especie de recipiente”. Las fuerzas de seguridad continúan analizando todos los elementos e indicios para determinar las circunstancias exactas del deceso, mientras se busca saber la identidad