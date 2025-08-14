Hallan un fusil calibre .22 sin autorización en una vivienda de Pocito

Un operativo policial en Villa Funes, departamento Pocito, terminó con el hallazgo de un fusil calibre .22 con varios cartuchos que estaba en poder de un hombre que no contaba con la documentación correspondiente.

Según informó la Policía de San Juan, el procedimiento se realizó en una vivienda ubicada sobre calle Jesús Patrocinio Morales, en el marco de una requisa judicial a cargo del Dr. Adrián Cerutti. Personal de la División Policía Rural y de la Unidad Rural N°4 encontró el arma escondida en el ropero de una de las habitaciones.

El propietario del inmueble, identificado como Ariel Ernesto Sendra Bravo (45), manifestó que no posee credencial de legítimo usuario para la tenencia del fusil.

Tras la consulta con el Dr. Alberto Martínez, se dispuso el inicio de un procedimiento de Flagrancia por el delito de “Tenencia Ilegítima de Arma de Fuego”.