Hallaron una bicicleta que había sido robada a una mujer, el ladrón se dio a la fuga El sujeto cuando vio a la policía arrojó la bici a los matorrales y huyó.

Personal policial de la Comisaría 10° de Las Casuarinas, en el departamento 25 de Mayo, logró dar con una bicicleta que había sido robada. Todo ocurrió mientras realizaban recorridas en las inmediaciones de Calle Enfermera Medina.

En ese momento notaron un sujeto que circulaba en una bicicleta marca Firebid de mountain bike que, al observar el móvil policial, arrojó la bici y emprendió la huida hacia el campo, perdiéndose entre las malezas.

La bicicleta fue constatada como la denunciada por hurto calificado, con intervención de UFI de Delitos Contra la Propiedad.