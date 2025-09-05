Hallaron una moto, una garrafa y una máquina de soldar al costado de la Ruta 153 en Sarmiento Investigan si fueron robados y buscan al propietario.

En un operativo realizado por efectivos de la Comisaría Octava, la Policía de San Juan halló varios objetos abandonados al costado de la Ruta Provincial N°153, a la altura del Puente Alto, en la localidad de Media Agua, departamento Sarmiento.

Según informaron fuentes oficiales, el hallazgo se produjo tras un llamado al sistema de emergencias, que comisionó a los efectivos al lugar. Una vez allí, los uniformados localizaron diversos elementos que se encontraban dispersos junto a la calzada.

Qué objetos se encontraron

Entre los efectos hallados se encuentran:

Una máquina de soldar marca FMT-PRO

marca FMT-PRO Una garrafa de 15 kilos

Cables de distintos tipos

de distintos tipos Una motocicleta Gilera Smash 110cc, sin dominio visible

Todos los elementos fueron trasladados a la sede de la Comisaría 8° para su resguardo y posterior investigación. Las autoridades buscan determinar la procedencia de los objetos y establecer si tienen relación con algún hecho delictivo.

Buscan al dueño y se investigan las circunstancias

En estos momentos, los efectivos trabajan para identificar al posible propietario de los elementos encontrados y esclarecer las circunstancias en que fueron abandonados a la vera de la ruta. No se descarta ninguna hipótesis, incluida la de un intento de robo frustrado o la huida de personas que podrían haber dejado los objetos para evitar ser detectados.

La Policía solicita que cualquier persona que reconozca alguno de los objetos o tenga información relevante, se comunique con la Comisaría Octava o se acerque a su sede.