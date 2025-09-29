‘Homicidio culposo de un bebé’: rechazan un intento de la médica acusada para que no se divulgue su nombre ni su rostro A través de su Defensa, argumentó que luego de las últimas publicaciones del caso sufrió amenazas. Y que eso afectaba su intimidad. Para el juez, el planteo es ‘asimilable a la censura previa’. Hoy puede decidirse si el caso pasa a juicio.

El juez de Garantías, Juan Gabriel Meglioli, rechazó hoy un planteo de la médica sospechada de haber provocado el presunto homicidio culposo de un recién nacido (por insistir en un parto natural en lugar de someter a la madre a una cesárea) para que su rostro no se divulgue y tampoco su identidad.

La criatura nació el 14 de junio de 2021 (tras 17 horas y 36 minutos) y falleció 23 días después y el fiscal Francisco Micheltorena con su equipo, los ayudantes Agostina Ventimiglia y Emiliano Pugliese (UFI de Delitos Especiales) ya anticiparon que buscarán una condena de 3 años y 6 meses de prisión efectiva y 10 de inhabilitación para ejercer la medicina.

Según el defensor de la profesional, Joaquín Moine, las últimas divulgaciones mediáticas de la acusación que involucra a su clienta le acarrearon daños, como haber recibido amenazas que la llevaron incluso a buscar un escribano público. También dijo que la publicación de su rostro y su nombre le producían perjuicios a su intimidad.

‘Lo que usted plantea es asimilable a la censura previa. La causa es pública, entiendo que no se afecta la intimidad de la acusada’, dijo el juez Meglioli al rechazar el planteo, para dar curso a la audiencia en la que se decidirá si el caso pasa o no a juicio.

El bebé, Lorenzo, había nacido casi sin respirar (tenía el cordón enrollado en el cuello), exceso de líquido en su cerebro, lesiones en el hígado, infarto de bazo, hemorragia de retina y otros traumas.