Identificaron a padre e hijo que protagonizaron una pelea en una heladería: uno de ellos empuñó un arma El hecho ocurrió en un reconocido local ubicado en avenida Libertador.

En las últimas horas se conoció un confuso hecho que tuvo epicentro en una heladería de Rivadavia. Según las primeras informaciones, un llamado al 911 alertó por un forcejeo en el local de Portho y cuando los uniformados llegaron descubrieron que se trataba de una pelea entre padre e hijo.

El hecho ocurrió en la sucursal ubicada en avenida Libertador y en un principio, los efectivos creyeron que había un intento de robo pero en realidad fue una discusión familiar. Pero no fue sólo verbal, ya que las fuentes manifestaron que uno de los involucrados, identificado como Guillermo Horacio García, de 72 años, quien empuñó un arma contra su hijo, Guillermo Martín Gacría, de 49 años.

El sujeto de 72 años, oriundo de Marquesado le exhibió el revolver calibre 22 a su hijo y cuando llegó la policía, la situación se volvió más tensa. García padre se incomodó y hasta discutió con los uniformados.

Finalmente, lograron reducirlo, quitarle el arma y ponerlo a disposición de la Justicia.