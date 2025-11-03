Identificaron a un prestador turístico de Córdoba por los daños en la Pampa del Leoncito: “No sé cuántos años pasarán para reparar lo que hicieron” Además, el intendente Carbajal confirmó que fueron al menos 16 vehículo todo terreno que marcaron la planicie de Barreal.

En las últimas horas se conoció la indignante noticia sobre daños en la superficie de la Pampa del Leoncito, en Barreal. El intendente de Calingasta, Sebastián Carbajal, contó a través de Radio Sarmiento que accionaron legalmente de manera inmediata y que ya identificaron a un presunto prestador turístico, oriundo de Córdoba. Asimismo, confirmó que fueron 16 vehículos los que ingresaron a la planicie y dañaron el emblemático lugar, que forma parte del patrimonio histórico de la provincia.

“Los daños que han provocando sobre la superficie de este sitio protegido por su valor natural, ambiental y científico son incalculables“, destacó. En este sentido, dijo que una vez que se notificaron de lo ocurrido iniciaron una investigación y junto a efectivos de Gendarmería Nacional y de la Comisaría 33ra llegaron hasta Ruta 40 y 149, donde interceptaron 16 vehículos, cuyos conductores habrían ingresado de forma indebida al área restringida.

Uno de los rodados, de alta potencia, fue registrado en video realizando maniobras bruscas, lo que agrava el daño sobre el terreno.

El propio Carbajal radicó la denuncia en la seccional correspondiente y puso al municipio a disposición de la Justicia para colaborar con la investigación. De acuerdo con la información preliminar, el presunto organizador del recorrido sería Javier Flores, oriundo de Córdoba, de Villa General Belgrano más precisamente, quien se habría presentado como guía turístico “sin estar registrado ni haber informado el itinerario a las autoridades locales”.

Los vehículos circularon ignorando la cartelería y la normativa ambiental vigente, que prohíbe la circulación a altas velocidades o con maniobras agresivas en la Pampa del Leoncito. “No sé cuántos años van a pasar para reparar los daños que han dejado”, expresó enfadado.