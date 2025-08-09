Identificaron al parapentista accidentado en inmediaciones del Cerro Tres Marías: tiene 51 años y su estado de salud es muy grave Todavía se desconoce por qué se precipitó.

Un gran revuelo tuvo lugar este sábado por la tarde en inmediaciones del Cerro Tres Marías por el terrible accidente que sufrió un hombre que viajaba a bordo de un parapente y, por razones que se investigan, se estrelló contra el suelo, sufriendo serias lesiones.

De acuerdo a la información a la que accedió este diario, el siniestro tuvo lugar cerca de las 17 de hoy, a la altura de lo que la vieja Cerámica San Juan, a metros de la Ruta 60, en el departamento Rivadavia.

Pablo Ariel Lara, de 51 años y con domicilio en el barrio Camilo Rojo, perdió el control del parapente y se estrelló, informaron fuentes policiales.

Se encontraba inconsciente, con raspones, lesiones visibles en su cuerpo y fuerte golpe y sangrado en su cabeza. Además de rescatistas, al lugar llegó un hijo de Lara, de 20 años..

Fue trasladado de inmediato al Servicio de Urgencias del Hospital Rawson. El parte médico dio cuenta que presenta Traumatismo Encéfalo Craneano grave y politraumatismo grave, quedando internado.

Actuó en el lugar personal de la Comisaría 30ma y la UFI Delitos Especiales, con la ayudante de Fiscal Gema Cabrera presente en el lugar.