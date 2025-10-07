Identificaron al “sátiro del colectivo”, el sujeto que manoseó a una pasajera: tiene un pedido de captura en Buenos Aires El hecho ocurrió en Rivadavia, cuando la unidad circulaba por calle Libertador.

Un episodio de abuso sexual en el transporte público se investiga por estas horas en San Juan. Desde Fiscalía confirmaron que se trata de un sujeto identificado como Ramón Díaz como es el hombre acusado de haber tocado a una mujer que viajaba en un colectivo de la línea A de la Red Tulum, el lunes 6 de octubre. El hecho se produjo mientras la unidad circulaba por calle Libertador y Manuel Zaballa, en el departamento Rivadavia.

Según la denuncia, la pasajera sintió “una sensación de humedad” y, al mirar hacia atrás, interpretó que había sido tocada por las partes íntimas de un pasajero. En ese momento comenzó a gritar y el chofer detuvo el colectivo.

Desde el Ministerio Público señalaron que el sospechoso aportó datos falsos, aunque fue identificado posteriormente. En rigor, el hombre tiene pedido de captura en la provincia de Buenos Aires, pero tiene domicilio en San Juan.

El caso continúa en investigación, mientras se esperan los resultados del análisis de las cámaras de seguridad del colectivo y de las medidas complementarias solicitadas por la Fiscalía, entre ellas la información sobre el pedido de captura vigente en Buenos Aires.