Impactante choque en una peligrosa curva de la Ruta Nacional 7 en Mendoza Una mujer quedó atrapada varios minutos en una de las cabinas. Salvó su vida de milagro.

Dos camiones chocaron de frente en la Ruta Nacional 7 y una mujer quedó atrapada entre los hierros retorcidos de uno de los vehículos. El violento accidente ocurrió la mañana de este domingo en la alta montaña mendocina.

El siniestro se produjo cerca de las 11.45, a la altura del kilómetro 1212, en el sector conocido como “Curva del Tiempo”, y provocó un operativo de emergencia que incluyó a Bomberos de la Policía, personal de Policía Vial y una ambulancia. La circulación estuvo interrumpida mientras los rescatistas trabajaban para liberar a la víctima.

La mujer permaneció varios minutos atrapada en la cabina del camión. Los bomberos finalmente lograron liberarla tras intensas maniobras y fue trasladada de urgencia a un centro asistencial.

Un camión Scania, que circulaba de oeste a este, se abrió e impactó con el acoplado al camión Volvo, que circulaba en sentido contrario. Todo ocurrió en la “curva del tiempo”.

El Scania era conducido por G.L.A, de 53 años, mientras que en el Volvo se desplazaba el conductor J. D. R, de 45 años, y la acompañante M. Y. R., de 23 años. Como resultado del impacto, el tractor del Scania volcó y los ocupantes del Volvo quedaron atrapados en la cabina. Bomberos trabajaron en el lugar y lograron extraer a las personas.

Médicos del SEC diagnosticaron a la mujer con fractura de fémur y cadera derecha, mientras que el conductor del Scania presentó dislocación de hombro derecho. Ambos fueron trasladados al Hospital de Uspallata. Policía Vial realizó el control de alcoholemia a ambos conductores, arrojando resultado 0,0 g/l, según publicó Diario Los Andes.