Impactante imagen tras la operación del patinador golpeado a la salida de un boliche: “Sentí un golpe y se me apagó la tele” Alexander "Alito" Ramírez López (19) contó a este diario qué recuerda de la pelea y cómo fue atravesar una operación que salvó su vida.

El sábado en la madrugada, el reconocido patinador sanjuanino Alexander “Alito” Ramírez López (19), sufrió una brutal golpiza a la salida de un boliche, en las inmediaciones de avenid Libertador y España. Este miércoles en la mañana recibió el alta y bajo el cuidado de su abuela Patricia, habló con este medio de lo que ocurrió aquel día y lo que les prometió a sus familiares.

Desayunando y acompañado por sus seres queridos, Alito sostuvo que esa noche salió con un amigo de su casa, recuerda todo lo que pasó en el boliche y hasta minutos antes de la pelea. “Sí nos dijimos cosas pero nunca provoqué una pelea. Nunca me he ido a las manos y los dos grupos nos estabamos picoteando pero nada más. Lo que me acuerdo es que sentí un golpe y se me apagó la tele“, comenzó.

Posteriormente, estuvo al menos una hora inconsciente – según le dijeron los amigos y paramédicos que lo asistieron – y se despertó en el hospital antes de que lo sometieran a la delicada cirugía que le salvaría la vida. “De eso me acuerdo que lo vi al Ale (su abuelo) y él se puso contento porque lo reconocí pero después me dijeron que la operación fue tan simple“, prosiguió.

“Tuve una vez pesadillas y cuando supe que mis abuelos estaban conmigo cuidándome ya pude descansar tranquilo. Quisiera volver a ese día y no haber salido. Nunca imaginé pasar por algo así y que mi familia viviera esto”, destacó.

Con su tío Alexis pendiente de él, ya que lo baña y se turna con Patricia para alimentarlo debido a que sufre mareos y tiene reducida la visibilidad del ojo izquierdo, Alito dijo que podría haber estado corriendo en la Liga de Mar del Plata pero luego del Argentino de Federaciones que fue en Neuquén, “quedaron muchas deudas y ahora competir es un gasto enorme, por eso me había puesto los patines hace un par de semanas, no estaba en condiciones de ir”. “Cuando me mostraron que había cadenas de oración por mi salud, me cayó la ficha. No sabía que estaba muy grave y que muchos estaban preocupados por mi. Siento que ahí me quebré y mis abuelos se dieron cuenta por eso no quiero que sufran más por esto”, remarcó.

Alito dijo que les prometió a sus abuelos ser fuerte y darle “tiempo al tiempo” para recuperarse. También dijo que no está pendiente de lo que pasa con el muchacho que sería el autor de la agresión. “Sólo sé que mi papá lo denunció pero no sé más. Mientras estaba internado me contaron que es karateka pero eso no lo confirmé. A mi su cara me parecía conocida cuando lo vi esa noche, creo que íbamos al mismo gimnasio”, amplió.

Finalmente, expresó su preocupación porque sus abuelos afrontar muchos gastos por sus controles, curaciones y remedios que debe tomar por los 25 puntos, aproximadamente, que tiene en la cabeza. “A los que puedan que nos ayuden”, solicitó. En este sentido, dejaron una cuenta para quienes quieran donar: patricia.032.mp – Patricia Antonia Norona.