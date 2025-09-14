Impactante siniestro en Las Chacritas: dos vehículos chocaron de frente, ¿uno de los conductores iba ebrio? El accidente ocurrió cerca de las 4 de este domingo en Ruta 20 a la altura del cementerio de 9 de Julio. Tres personas resultaron hospitalizadas.

Un gravísimo siniestro vial que pudo haber sido una tragedia se registró en la madrugada de este domingo en el departamento 9 de Julio. Dos vehículos chocaron de frente, tres personas debieron ser trasladadas al hospital e investigan si uno de los conductores iba en estado de ebriedad.

El hecho ocurrió a las 4.15 de la madrugada en Ruta 20, unos 150 metros antes de calle Solís, a la altura del cementerio, cuando un Renaul Clío y un Volkswagen Gol Trend colisionaron de frente. Según informaron desde la UFI Delitos Especiales, el Gol Trend era conducido por Daniela Belis, de 28 años, quien viajaba acompañada por Kevin Gallardo (28), mientras que en Renault Clío viajaba Gustavo Flores, de 50 años, cuando por motivos que se investigan ambos vehículos colisionaron de frente.

Según fuentes judiciales Flores estaba en aparente estado de ebriedad, por lo que se ordenó realizarle un dosaje de alcohol. Los tres fueron trasladados al Hospital Rawson, Belis y Gallardo presentaron politraumatismos y Flores manifestó dolores en el pecho.

La investigación está a cargo del fiscal Francisco Nicolía y la ayudante fiscal Gimena Cornejo, con intervención de la Comisaría 31ª.