Incendio en una casa del barrio Kennedy: una persona con discapacidad, hospitalizada Aseguran que debieron socorrer a una mujer que quedó atrapada. Investigan cómo se originaron las llamas.

Este martes en la mañana, un incendio causó temor en el barrio Kennedy porque personal de Bomberos debió socorrer a una persona con discapacidad que quedó atrapada en el interior de la vivienda.

El hecho se originó en una casa de calle Espejo 1428, entre Pueyrredón y Las Heras. Según lo que indicaron las fuentes, los uniformados llegaron tras un llamado al 911 y debieron sacar a una persona con discapacidad que había quedado adentro sin posibilidad de salir por sus propios medios.

A su vez, expresaron que la mujer tuvo que ser estabilizada y luego trasladada hasta el hospital más cercano.