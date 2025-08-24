Insólito: cortaron un poste de energía eléctrica con una motosierra en Pocito

Un insólito episodio ocurrió en el Barrio Teresa de Calcuta, en Pocito, donde la policía intervino tras detectar que un poste de energía eléctrica había sido cortado en plena vía pública.

Según informaron desde la Subcomisaría Buenaventura Luna, el hecho se descubrió cuando los efectivos advirtieron que el poste se encontraba derribado y que había sido trasladado hasta un domicilio colindante.

Una vecina explicó que fue su hijo, un joven de 21 años, quien cortó el poste utilizando una motosierra. Según su versión, lo hizo por iniciativa propia porque aparentemente la estructura estaba a punto de caerse.

Además, otro joven de 19 años entregó de manera voluntaria un soporte metálico que se utiliza en luminarias públicas.

La causa quedó en manos de la UFI Delitos Contra la Propiedad, que dispuso la vinculación momentánea de los dos jóvenes y el secuestro tanto del poste como del soporte metálico. Al no contar con antecedentes penales, ambos fueron liberados.

Las autoridades aclararon que lo secuestrado permanecerá en la Unidad de Orden Público.