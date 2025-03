Insólito: les convidó café con marihuana a sus compañeros y cinco terminaron intoxicados El incidente ocurrió el pasado viernes, en la Escuela Municipal de Educación Secundaria N° 213 del barrio San Patricio.

La comunidad educativa de la Escuela Municipal de Educación Secundaria N° 213 del barrio San Patricio, en la ciudad de Mar del Plata, se encuentra en alerta desde el pasado viernes, cuando cinco alumnos terminaron intoxicados luego de beber café adulterado con marihuana y otra sustancia a determinar que les convidó un compañero en pleno dictado de clases.

“Que lo expulsen, no puede estar en la escuela. ¿Y si mata a un compañero?“, planteó la madre de uno de los estudiantes, luego de una reunión con las autoridades del establecimiento.

“En la escuela secundaria 213 un chico convidó de un termo a 5 compañeros, un líquido que contenía una sustancia que los intoxicó. Los alumnos fueron trasladados al Centro de Salud de Playa Serena donde se los evaluó y ya fueron dados de alta”, indicó el escueto comunicado difundido por la Municipalidad de General Pueyrredón.

Sin embargo, los estudios realizados a uno de los alumnos intoxicados, que luego tuvo que ser trasladado por su propia madre Hospital Interzonal General de Agudos “Dr. Oscar E. Alende”, corroboraron que una de las sustancias con las que había sido adulterado el café era marihuana.

Los padres de los alumnos se presentaron en la escuela para reunirse con las autoridades. Los padres de los alumnos se presentaron en la escuela para reunirse con las autoridades.

Así lo confirmó ayer Romina, la madre del chico que sufrió las consecuencias más graves del hecho. “A mí me llamaron de la escuela porque mi hijo se sentía mal y cuando yo llego no me explicaban bien qué era lo que pasaba. No entendía nada. Hasta que otra madre entró y me dijo que a los nenes le habían dado un café con algo”, comentó la mujer en diálogo con el Canal 8 marplatense.

Tras ingerir el café adulterado, su hijo Rodrigo, que asiste al 4° año del secundario, se encontraba mareado, agitado y con las pulsaciones más altas de lo habitual. “Me lo llevo caminando hasta la salita, le tomaron el pulso y lo tenía muy acelerado. Me dijeron que no sabían bien el contenido del café que había traído el compañero a la escuela. Le pusieron dos sueros, pero a la tarde se seguía sintiendo mal y lo llevé al hospital. Y ahí quedó internado”, explicó Romina desde la puerta de la escuela.

A continuación, la madre del estudiante precisó: “En el análisis salió que el café tenía marihuana y otras pastillas, pero no se pudo determinar la sustancia”.

Percy, padre de otro alumno, dialogó con el mismo medio marplatense y contó la impactante escena con la que se encontró al llegar al centro educativo. “Cuando llego acá me encuentro con los chicos en el piso, las nenas llorando, temblando. Y pensé que había pasado algo grave. Luego me enteré de que alguien trajo un café con algo, que no sabían que era, y le compartió a sus compañeros, pero él no había tomado porque estaba en la Dirección”, señaló.

MIRA TAMBIÉN Una nena de 3 años fue asesinada a golpes y su padrastro es el principal sospechoso

Respecto a la reunión que los padres mantuvieron este martes con los directivos de la Escuela, la mujer explicó que les informaron a los padres de los menores intoxicados que aún se encuentran evaluando las medidas disciplinarias que le aplicarán al menor que realizó la broma. “Que lo expulsen, no puede estar en la escuela. ¿Y si mata a un compañero? Estamos hablando de un nene de 16 años, sabe lo que hace, no es un nene chiquito”, subrayó.

Por último, consultada sobre cómo sigue su hijo, Romina contó que el menor fue dado de alta y en 24 horas debe volver para realizarse un control de rutina.

La investigación del hecho está en manos de la fiscal Romina Díaz, de la UFI N° 6 marplatense, quien trabaja desde el pasado viernes para esclarecer el hecho.