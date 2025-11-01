Intensa búsqueda de una sanjuanina de 33 años que desapareció el lunes pasado Desde la Policía emitieron el alerta y trabajan para dar con la mujer.

En las últimas horas del viernes, la Policía de San Juan activó el protocolo “San Juan Te Busca” para dar con el paradero de Karen Dayana Quiroga Juárez, La chica tiene 33 años y la última vez que se supo de ella fue el pasado lunes 27 de octubre.

Como datos característicos el informe indica que la mujer es de contextura mediana, tez trigueña, ojos negros y mide aproximadamente 1,70 metro. Pesa unos 75 kilos, tiene el cabello largo, lacio y de color canoso, cara redonda, boca mediana y labios delgados. Al momento de su desaparición, vestía un buzo marrón con detalles circulares blancos de lana.

Ante cualquier dato comunicarse de manera anónima al 911 o dar aviso en la comisaría más cercana.