Intentó ingresar con cocaína y marihuana a una cancha en Albardón y fue detenido El operativo de seguridad en el estadio Sportivo Argentino permitió detectar al sospechoso. Llevaba 13 paquetes de cocaína de alta pureza escondidos en el calzado.

Durante el operativo policial desplegado este domingo en la cancha de Sportivo Argentino de Albardón, una persona fue detenida al intentar ingresar con drogas escondidas en sus zapatillas.

Según informaron fuentes policiales, los efectivos notaron el comportamiento nervioso del individuo durante la requisa, lo que motivó una revisión más exhaustiva. Al inspeccionar su calzado, encontraron un envoltorio que contenía 13 paquetes de clorhidrato de cocaína de máxima pureza y cinco cigarrillos de marihuana.

El detenido fue identificado por el apellido Luna, oriundo de Villa Chile, Albardón, quien quedó a disposición de la Unidad Fiscal Federal de Turno, que lleva adelante la investigación.

El caso continúa en etapa de análisis para determinar si hay más personas involucradas o si se trata de un intento aislado de ingreso de estupefacientes al evento deportivo.