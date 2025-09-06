Intentó robar celulares en la casa de su amigo y fue detenido en Valle Grande Un joven de 19 años fue aprehendido por la Comisaría 35° tras intentar llevarse dos teléfonos móviles de una vivienda en el Barrio Valle Grande. La víctima, madre del dueño de casa, dio aviso inmediato a la Policía.

Personal de la Comisaría 35° detuvo a un joven de 19 años acusado de intentar robar dos teléfonos celulares del interior de una vivienda en el Barrio Valle Grande, en el departamento Rawson.

El hecho ocurrió mientras una docente se encontraba en su domicilio junto a su familia. El joven, identificado como Javier Gino Pérez, se hallaba en el lugar en calidad de amigo de su hijo. La situación cambió cuando la mujer observó que el muchacho salía con una mochila ajena y notó el faltante de dos teléfonos móviles de la casa.

Ante la sospecha, la docente dio aviso inmediato a la Policía. Gracias a la respuesta del personal de la Comisaría 35° y a la descripción precisa de la vestimenta del sospechoso, el joven fue interceptado y detenido a pocos metros del domicilio.

El acusado fue puesto a disposición de la Unidad Fiscal de Flagrancia, donde se inició la causa correspondiente por tentativa de hurto. Los elementos robados fueron recuperados.