Intentó robar un radiador de auto y fue detenido por el hermano del dueño El hecho ocurrió en un terreno baldío de Olivares de Natania. El sospechoso, de 23 años, fue sorprendido por un familiar de la víctima y quedó a disposición de Flagrancia.

Un joven de 23 años fue detenido este miércoles en Rivadavia luego de intentar robar el radiador de un automóvil Renault 12 que estaba estacionado en un terreno baldío, colindante a una vivienda del Barrio Olivares de Natania.

Según fuentes policiales, el hecho ocurrió en calle Arauco, al este de Meglioli, cuando un hombre llegó a visitar a su madre y encontró a un sujeto manipulando con una pinza roja el radiador del vehículo de su hermano, con claras intenciones de sustraerlo.

El hombre redujo al sospechoso en el lugar y llamó al 911. Personal del Destacamento B° Cesap llegó minutos después y confirmó que el detenido era Roberto Carlos Ferrucci, domiciliado en el barrio Los Médanos, en Rawson.

El ayudante fiscal de turno, Marcelo Bustos, intervino y dio inicio al procedimiento especial de Flagrancia por el delito de robo simple en grado de tentativa. El acusado quedó a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.