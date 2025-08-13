Un joven de 23 años fue detenido este miércoles en Rivadavia luego de intentar robar el radiador de un automóvil Renault 12 que estaba estacionado en un terreno baldío, colindante a una vivienda del Barrio Olivares de Natania.
Según fuentes policiales, el hecho ocurrió en calle Arauco, al este de Meglioli, cuando un hombre llegó a visitar a su madre y encontró a un sujeto manipulando con una pinza roja el radiador del vehículo de su hermano, con claras intenciones de sustraerlo.
El hombre redujo al sospechoso en el lugar y llamó al 911. Personal del Destacamento B° Cesap llegó minutos después y confirmó que el detenido era Roberto Carlos Ferrucci, domiciliado en el barrio Los Médanos, en Rawson.
El ayudante fiscal de turno, Marcelo Bustos, intervino y dio inicio al procedimiento especial de Flagrancia por el delito de robo simple en grado de tentativa. El acusado quedó a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.