Investigaban un robo y encontraron un invernadero con 22 plantas de marihuana Detuvieron a dos personas y recuperaron varios objetos robados.

Personal policial investigaba un robo en un domicilio de un loteo privado ubicado en Roger Ballet antes de Ruta 40, en Pocito y al seguir algunas pistas terminaron descubriendo un invernadero de marihuana.

El grupo motorizado de la Unidad Coordinadora de Departamentales actuó en este hecho que los llevó hasta una casa precaria en la zona sur (no se informó detalles concretos) donde encontraron varios artículos como un monitor Led, un anafe, microondas, vajilla, taladro, bidet, inodoro, toallas, zapatillas, acolchado, campera, ropa, cables, tachos de pintura y herramientas de mano. También se secuestró un arma réplica de 9 mm de aire comprimido.

Pero lo que significó una sorpresa inesperada fue que dentro de la construcción de adobe y cañizo había 22 plantas de marihuana en floración, que tenían entre 0.90 y 1.20 metros de altura y dieron positivo en el análisis de marihuana.

Son dos las pesonas que quedaron vinculadas a la causa, tras la intervención de la UFI Delitos Contra la Propiedad (Dr. Villalba) y Departamento Drogas Ilegales.