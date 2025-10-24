Investigan el fallecimiento de una joven de Los Berros: cuál fue la causa de la muerte según la autopsia La chica de 17 años se descompensó el miércoles. La atendieron en el micro hospital de Los Berros y la mandaron a su casa.

Causó conmoción en Los Berros, Sarmiento, la muerte de una adolescente de 17 años, que se descompensó y falleció horas después. Este viernes se conoció el resultado de la autopsia practicada tras la intervención del Ministerio Público Fiscal, al tratarse de una muerte dudusa.

El caso es investigado por el fiscal Sebastián Gómez de la UFI Delitos Especiales, desde donde afirmaron que el resultado de la autopsia determinó que la causa de muerte fue “una hemorragia digestiva”. Aún restará conocer el resultado de los estudios de anatomía patológica que podrían brindar más información sobre el origen de la descompensación.

Las horas previas

Según lo que pudieron reconstruir en la causa que se investiga, Agustina buscó atención en el micro hospital de Los Berros el miércoles por la mañana, presentando malestar gastrointestinal, con vómitos. Fue medicada, le colocaron un suero y luego fue dada de alta.

Por la tarde, la familia de Agustina volvió a llevarla y su estado era crítico. Sufrió un paro cardiorespiratorio y tras 40 minutos de reanimación pudieron estabilizarla, decidiendo su urgente traslado al Hospital Rawson.

La trajeron a Capital en una ambulancia, bajo código rojo. Sin embargo, ya en el Rawson hizo un segundo parocariorespiratorio del que no salió. A las 19.15 del miércoles la declararon muerta.

La UFI investigará la historia clínica de la joven y las circunstancias de la atención médica recibida y analizar si pudiera configurar mala praxis. La familia aseguró que Agustina no tenía antecedentes de enfermedad ni intervención quirúrgica reciente.