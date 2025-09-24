Investigan el robo de $13 millones de una unión vecinal de Pocito Aseguran que los delincuentes entraron sin romper puertas ni ventanas.

En las últimas horas se conoció un hecho delictivo por una suma importante de dinero que se llevaron de una unión vecinal. Según las fuentes, se llevaron al menos 13 millones de pesos y algunos dólares de la caja fuerte de una institución de Pocito.

Personal policial sigue tras los rastros de un robo millonario acontecido en la Unión Vecinal Villa Elisa, ubicada en Calle 11 y 23 de Julio, a pocos metros de la ciudad cabecera del departamento. Las autoridades del lugar indicaron que se notificaron el lunes en la siesta pero los investigadores sospechan que puede haber sucedido en la noche del domingo y madrugada del lunes.

Lo que les resulta extraño es que ni las ventanas ni las puertas estaban forzadas, por lo que presumen que hasta para abrir una de las cajas fuertes que hay en la vivienda utilizaron llave.

Por el momento, no hay detenidos ni se ha recuperado el dinero.