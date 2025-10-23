Investigan en San Juan presuntas estafas en una plataforma internacional de inversiones El hecho está a cargo de la UFI Delitos Informáticos y Estafas.-

La Fiscalía General del Ministerio Público Fiscal de San Juan informó la apertura formal de una investigación penal preparatoria por la presunta comisión del delito de estafa. El legajo se tramita en la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) de Delitos Informáticos y Estafas, y se centra en denuncias relacionadas con la plataforma de inversiones ZUNKETS IFC.

Según la Fiscalía, esta plataforma ofrecía rendimientos económicos extraordinarios, prometiendo ganancias diarias de entre el 2,1% y el 3% sobre el capital invertido. Las operaciones se habrían realizado bajo la modalidad de criptoactivos y monedas estables, específicamente USDT.

Debido a la posible afectación de múltiples personas, las autoridades instaron a quienes hayan realizado inversiones o tengan conocimiento directo de las operaciones de ZUNKETS IFC a formalizar la denuncia correspondiente. Deberán acercarse a la dependencia policial más cercana de su domicilio en la provincia de San Juan.