Investigan la muerte de un nene de 13 años que llegó sin signos vitales al hospital Sus papás trasladaron al menor hasta el nosocomio pero lamentablemente había fallecido.

Este miércoles en la noche, personal policial y de la UFI comenzaron una investigación para conocer de qué murió un nene de 13 años, oriundo de Pocito. Según las fuentes, llegó al Servicio de Urgencias del Hospital Rawson trasladado por sus padres, con pocos signos vitales.

El hecho ocurrió en la tarde, alrededor de las 18, cuando el menor se levantó de dormir la siesta y su madre notó que presentaba dificultades para respirar por lo que inmediatamente lo llevó hasta el hospital. Lamentablemente los médicos no pudieron hacer mucho ya que falleció de manera instantánea.

Los investigadores llegaron hasta la vivienda del menor y sus familiares confirmaron que tenía retraso madurativo, imposibilidad de caminar, ceguera y era atendido habitualmente por un neurólogo. Además, la doctora que lo recibió en el hospital manifestó no tener signos de criminalidad en su cuerpo; en tanto, el médico legista, sostuvo que se trataba de un “paciente con discapacidad neurológica y motriz, con hipoteofia de los cuatro miembros, sin lesiones físicas externas, con suero y vía venosa periférica en antebrazo derecho”.