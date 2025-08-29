Investigan si distribuía el video con la violación de una nena que tiene menos de 10 años Por ahora, Fiscalía determinó que tenía en su poder ese material. Pero sospecha que pudo distribuirlo. El análisis de los dispositivos del sospechoso es clave.

Un joven de 28 años empezó a ser investigado hoy por tener un video en el que se ve cuando una nena (un médico estableció que tiene menos de 10 años) es sometida a prácticas de sexo oral por un sujeto. Y aunque por ahora el fiscal Duilio Ejarque (UFI de Delitos Informáticos y Estafas) confirmó que pertenece al sospechoso el teléfono en el que Missing Children detectó el video (a San Juan llegó el informe el pasado 24 de junio), ahora el equipo fiscal analizará otros dispositivos secuestrados para establecer si pudo haberlo distribuido por lo menos a otro usario, porque ese tráfico, al parecer, fue el que se detectó en WhatsApp.

El imputado en cuestión es Fernando Páez, de 28 años, que es asistido por el defensor oficial, Marcelo Salinas. Por concejo de la Defensa, el imputado se negó ayer a dar su versión de los hechos.

A pedido de Fiscalía, el juez, Roberto Montilla, le imputó a Páez el delito de tenencia de material con representaciones sexuales de menores (agravada por tener la víctima menos de 10 años).

Y Fiscalía contará con un plazo de 8 meses para investigar si, además, lo distribuía a otros pedófilos.

Permanecerá libre durante ese plazo, pero deberá someterse al proceso cada vez que sea citado, presentarse mensualmente en una seccional, no salir de la provincia y el país sin autorización judicial. Además, el magistrado ordenó retener sus documentos de viaje.