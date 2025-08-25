Investigan una muerte en el interior de una vivienda La víctima tiene 38 años.

La Policía de San Juan trabaja desde las primeras horas de este lunes en una vivienda del barrio Huarpe, en el departamento Caucete, donde un hombre de 38 años fue hallado sin vida, según confirmaron las autoridades policiales e informa el sitio Infocaucete.

De acuerdo a los primeros datos, la situación se desató alrededor de las 5 de la madrugada, cuando los pesquisas de la copmisaría jurisdiccional fueron anoticiados de un hecho presuntamente violento

Personal de la Policía de San Juan se desplegó en el lugar, realizando un intenso operativo que aún continúa para esclarecer lo ocurrido. A pesar que la investigación recién empieza, todos los caminos apuntan a que el hombre se quitó la vida

El caso generó gran consternación en el barrio, donde los vecinos permanecen expectantes frente al despliegue policial y la delicada situación vivida.