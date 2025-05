Jueza rechazó el abreviado para condenar al conductor de la doble tragedia en Ruta 40: “Es un acuerdo que no hace a la paz social” Eso dijo la autoridad. La Parte Querellante hizo el pedido para rechazarlo.

Este martes, en una audiencia desarrollada en Tribunales, la jueza de Garantías Verónica Chicón decidió no convalidar el acuerdo de juicio abreviado al que habían llegado las partes en la causa por el choque fatal con dos víctimas ocurrido en Ruta 40 entre calles 13 y 14, en Pocito, en enero pasado.

El acusado es Eliazar Flores Condori, el conductor de la camioneta Toyota Hilux que impactó de frente contra el Peugeot 308 en el que viajaban tres amigas, causando la muerte de una de ellas, Carolina Sastre (29), y de su propia esposa, Angélica Mundocorre, que viajaba con él en la camioneta.

Según indicaron fuentes judiciales, el acuerdo rechazado contemplaba una pena de 3 años de prisión efectiva domiciliaria y 10 años de inhabilitación para conducir, lo que implicaba que el imputado no iba a cumplir pena efectiva en el Penal. Esa propuesta fue elaborada por la defensa, a cargo de Filomena Noriega, y aceptada por la fiscalía, pero el juez entendió que, por la gravedad del hecho, no era proporcional ni satisfacía los estándares de justicia. “Es un acuerdo que no hace a la paz social y afecta en la vida de la sociedad”, declaró la jueza Chicón, argumentando que debe ser escuchada también la Parte Querellante, en este caso, la que representa a la familia de Carolina Sastre, desde donde se opusieron al acuerdo de juicio abreviado.

Además, la jueza señaló que Fiscalía no fundamentó de forma adecuada por qué la prisión de Flores Condori debe ser en su domicilio.

Con esta decisión, sigue en pie la prisión preventiva.