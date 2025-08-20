La familia de Julieta Viñales, a días del juicio por su muerte: “Han pasado 5 años de lucha y dolor” El proceso comenzará el 9 de septiembre y tendrá en el banquillo al médico imputado por presunta mala praxis en la cirugía de amígdalas que derivó en el fallecimiento de la joven de 18 años.

La causa por la muerte de Julieta Viñales, la joven de 18 años que falleció en marzo de 2020 tras una cirugía de amígdalas en San Juan, finalmente tendrá fecha de debate judicial. El proceso comenzará el 9 de septiembre próximo y buscará determinar la responsabilidad penal del profesional imputado.

Desde la familia de Julieta remarcaron que llegar a esta instancia “no ha sido fácil” y que han transitado “cinco años de lucha, dolor y búsqueda inquebrantable de justicia”. En un comunicado, expresaron: “Confiamos en que este juicio represente un paso hacia la Justicia y sirva para visibilizar la importancia de la seguridad del paciente, para que ninguna otra familia atraviese un dolor semejante”.

El único imputado en la causa es el médico Maximiliano Babsía, quien fue el cirujano que intervino a la joven en la clínica Cáceres el 15 de febrero de 2020. La calificación que pesa sobre él es la de homicidio culposo por mala praxis. En un principio se había abstenido de declarar, pero más tarde en la ampliación indagatoria buscó desligarse de toda responsabilidad. En septiembre de 2022, la Justicia ratificó su procesamiento.

La familia de Julieta insistió en que este juicio “no es solo por Julieta, sino también por cada paciente y por cada familia que merece recibir atención médica segura, responsable y digna”. Y agregaron: “Julieta tenía toda una vida por delante. Su ausencia duele cada día. Ella puede haber sido tu hija, tu hermana, tu sobrina, tu nieta, tu amiga”.