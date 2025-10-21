La familia de Raúl Tellechea confirmó que apelará la sentencia para revertir el fallo Gonzalo Tellechea, hijo del ingeniero desaparecido, señaló que "sé que vamos a ganarlo en la siguiente instancia", en referencia a la apelación que habrá por parte de su abogado, Conrado Suárez Jofré.

Todavía movilizados por las sensaciones que les provocó la lectura del fallo del Tribunal Oral Federal, que por unanimidad absolvió a los diez imputados por la desaparición forzada de Raúl Félix Tellechea, los hijos del ingeniero señalaron que apelarán a Casación en busca de un resultado diferente.

“La causa merecía respeto porque hay pruebas suficientes contra ellos (los imputados). A 21 años, después de todo lo que hemos vivido, me parece ofensivo”, apuntó Gonzalo Tellechea. “Tengo bronca, tengo enojo. Creo que la causa no la tomaron como la tenían que tomar. Hay un sistema judicial antiguo, una lectura vieja. Dicen que no hay delitos porque no hay cuerpo. A modo irónico, que saquen las cámaras de San Juan porque si a uno no lo filman haciéndolo desaparecer, toda la vida lo van a buscar como prófugo, que es lo que acaba de decir la jueza.

“Esto es un papelón. Hemos regresado 20 años atrás desde provincia, desde Justicia, desde investigación, desde lectura de la causa, desde realidad social. Me parece poco responsable la falta de estudio que hubo de la causa, sino la sentencia hubiera sido diferente”, insistió.

Finalmente, dijo que “estoy completamente defraudado porque hoy veníamos a buscar una sentencia no por un antojo, sino por un cúmulo de pruebas. Creo que les ha faltado estudio. Si se hubiesen tomado dos años más para analizar las pruebas, no me hubiese gustado, pero lo hubiera entendido porque tendríamos una sentencia más respetable que el fallo de hoy”.

Sobre los pasos a seguir, Tellechea fue tajante: “No lo quise adelantar antes de entrar, pero sabía que si no ganábamos acá, ganamos en la instancia siguiente. O por lo menos ahí que se tomen el trabajo de analizar una causa de esta envergadura, no lo que hemos escuchado hoy como explicación de la sentencia”.

“Desde el día uno, a mi papá habiéndolo hecho desaparecer y queriéndolo poner como prófugo, teníamos al poder político, a la Policía, a la Justicia en contra. Hoy hay muchísimas pruebas. No nos acompañaron en la Justicia Federal por una lectura de las juezas. Pero yo estoy seguro que en la instancia siguiente tenemos más posibilidades”, cerró.

A su vez, el abogado de la familia Conrado Suárez Jofré, expresó: “Yo quiero adjudicarme ese fracaso porque no tengo ningún elemento más que la propia crítica de nuestro trabajo. No incluso a los fiscales, sino que hemos sido los querellantes los que no tuvimos la capacidad de hacer ver el delito”.

A partir de ahora comienza a correr un plazo de 40 días tras lo cual se hará lectura completa a los fundamentos del fallo del tribunal y luego la familia Tellechea podrá acceder a una apelación en la Cámara de Casaciones. “Conociendo a los hijos de Raúl, seguramente van a instruirnos recurrir a un tribunal de alzada. Esto tendrá lugar a una sustanciación en Comodoro Py, pero el debate aportó elementos sumamente valiosos que, ante que nada, los vimos ausentes en este ejemplo de lectura. Por un lado, eso inquieta muchísimo, pero también habilita elementos contundentes para habilitar una apelación”, explicó el abogado.