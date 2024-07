La madre de Lucía Rubiño: “No hay tal reconstrucción, solo hay destrucción” Belén Montilla se refirió a la medida judicial que se llevó adelante en la escena del siniestro fatal.

En el marco de la causa por la trágica muerte de Lucía Rubiño, en las últimas horas se llevó adelante la reconstrucción del hecho en el Barrio Profesional de Rivadavia. Al respecto, la madre de la víctima, Belén Montilla, difundió unas palabras llenas de dolor y bronca: “No hay tal reconstrucción, solo hay destrucción”, expresó.

“Llevo noches sin dormir pensando en la palabra ‘RECONSTRUCCIÓN’ y esta mañana llegué a la conclusión de que la palabra adecuada debería haber sido ‘CONSTRUCCIÓN’. Me refiero a la construcción de personas desde su nacimiento, ya que, al menos, habrían tenido la capacidad de pedir perdón y no lo hicieron. Entonces, nunca fueron construidos como personas. ¿Qué podemos esperar de sus conductas esa noche? No hay tal reconstrucción, sólo hay DESTRUCCIÓN, señores. No se confundan… Nuestra destrucción y la de la vida de mi hija”, escribió Montilla.

La medida judicial comenzó en la tarde de este martes y estuvo atravesada por fuertes emociones en el entorno de la chica. Uno de los más conmovidos fue Jorge Rubiño, el padre de Lucía, quien a la prensa dijo que “esto lo hago por mi hija, pero no tengo fuerzas de nada”.

“Después de la reconstrucción, los peritos tendrán 30 días para elevar las conclusiones mediante el informe correspondiente, quedando desde entonces el camino libre para la elevación a juicio de la causa”, explicó el fiscal de la UFI Delitos Especiales Iván Grassi.

Cerca de las 3:25 de la mañana del 15 de octubre pasado, Lucía Rubiño murió atropellada por un Renault Sandero que corría a alta velocidad por la calle Zonda del Barrio Profesional, en Rivadavia. El vehículo perdió el control cuando, supuestamente, esquivó a otro que venía de frente a alta velocidad. Con tan mala suerte que ese auto pasó la acequia y se estrelló contra el portón de una casa, aplastando contra esa estructura a Lucía, quien horas después perdió la vida en el hospital.