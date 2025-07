A través de las redes sociales, el sanjuanino dijo: “Gracias a Dios aparecieron estos ángeles, funcionarios policiales de Investigaciones de Chepes, ayudándonos con el vehículo, con hospedaje, con alimentos… no tengo palabras para describir lo agradecido que me encuentro con estos servidores, sin la ayuda de ellos, no habría podido solucionar mi problema, en ese lugar en la noche”.]”Comparto mi historia por si alguien es de la Rioja, hermosa provincia! Hermosas personas de corazón. Ya me encuentro en mi provincia, con mi vehículo en marcha, gracias a los ángeles de La Comisaría de Investigaciones de Chepes”, cerró.