La Policía de San Juan sumará drones para patrullaje y búsqueda de personas El secretario de Seguridad de la provincia, Enrique Delgado, aseguró que es una adquisición en agenda y se los agregará a los elementos con los que cuentan los Centros Operativos Móviles (COE).

San Juan sumará drones para la vigilancia en las calles, o para casos especiales de búsqueda de personas. Así lo adelantó el secretario de Seguridad y Orden Público de la provincia, Enrique Delgado, quien aseguró este lunes que continuarán sumando herramientas tecnológicas para la prevención del delito. Así, además de la nueva adquisición de cámaras para el CISEM, la policía tendrá drones para patrullar las calles.

“Está en agenda adquisición de drones tanto para la búsqueda de personas como para el patrullaje de cada sector de la provincia” dijo el funcionario en declaraciones a Radio Light.

Delgado apuntó que es parte del mandato del gobernador Marcelo Orrego “avanzar con la incorporación de tecnología para la seguridad pública”; mientras que explicó que se fortalecerá el trabajo del CISEM, con la acción de los Centros Operativos Móviles.

“El Centro Operativo Móvil (COE) que recorre la provincia, es la movilidad que se instala en un lugar específico, que toma el control de las cámaras en ese lugar, durante un evento en particular, explicó Delgado. El plan es que el dron sea parte del despliegue desde el COE y colabore con el patrullaje durante un evento” dijo Delgado.

Además, adelantó que tienen en carpeta incorporar “un COE por punto cardinal”