La policía detuvo a sospechosos y recuperó varios objetos robados en dos hechos en Rawson En uno de los domicilios entraron buscando un televisor y una cama saltarina y encontraron hierbas y elementos "vinculados a la venta de droga".

La policía de la Sección Brigada de Investigaciones Sur informó que realizaron un procedimiento en el registraron tres domicilios en Chimbas y secuestraron diversos objetos relacionados con un robo en una vivienda de calle Tacharet, en Rawson, donde ingresaron rompiendo una puerta.

Con orden extendida por la UFI Delitos Contra la Propiedad, la policía allanó y secuestró elementos vinculados al hecho tales como teléfonos celulares, prendas de vestir y el automóvil utilizado en la fuga, un Ford Focus. También se secuestraron cartuchos de armas de fuego. Quedaron detenidos un número no determinado de sospechosos.

En otro caso, también en Rawson, la policía de la Sub Comisaría Buenaventura Luna, realizó un allanamiento en un domicilio de la calle Quiroz a raíz de una denuncia de robo en una casa cercana.

Según la denuncia, el propietario del inmueble, había sufrido el robo de un televisor, una cama saltarina y una bicicleta. La policía obtuvo registros fílmicos de una cámara de seguridad vecina que mostraban a un sospechoso en el lugar del delito.

Con la orden de allanamiento y secuestro la policía procedió a registrar el domicilio sospechoso, sin embargo no dieron con los elementos denunciados. No obstante hallaron hierbas “presuntamente ilegales” y secuestraron “elementos vinculados a la venta de drogas”.