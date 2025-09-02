La policía sorprendió a dos menores que llevaban una moto robada Intentaron fugarse pero fueron aprehendidos y luego intervino el juzgado de Niñez y Adolescencia.

En pleno centro, en General Paz y Santiago del Estero, la policía interceptó a dos menores que empujaban una moto Yamaha Ténéré Adventure. Como notaron que su actitud era sospechosa, personal de la Brigada de Investigaciones Central y la Dirección D-5 intentaron entrevistarlos y fue cuando los dos chicos de 16 años intentaron escapar.

Sin embargo, fueron aprehendidos minutos después, con la intervención también de la Subcomisaría Ansilta. Al ser menores de edad, intervino el Segundo Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia.

Al investigar el hecho, la policía logró establecer que el rodado, valuado en 7 millones de pesos, había sido robado del interior de una vivienda en Avenida Córdoba.