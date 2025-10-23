Labraron actas de infracción por animales sueltos en las rutas de Jáchal y Albardón La División Rural y la Brigada de Investigación Rural realizaron amplios recorridos en ambos departamentos para controlar la presencia de animales en la vía pública y reforzar la prevención del cuatrerismo y la caza furtiva.

La División Rural y la Brigada de Investigación Rural de la Policía de San Juan llevaron adelante una serie de operativos y recorridas en los departamentos de Albardón y Jáchal, con el objetivo de controlar la presencia de animales sueltos en la vía pública y prevenir delitos rurales.

Durante los procedimientos, los efectivos labraron actas contravencionales por infracciones a la ley 941-R, que prohíbe la circulación de animales sin resguardo en la vía pública, y se dio intervención a los juzgados de paz departamentales correspondientes.

Además, las fuerzas realizaron recorridas en puestos y parajes del interior, especialmente en zonas agrestes, para prevenir hechos de cuatrerismo, caza furtiva y daños al medio ambiente.

Un dato destacado de estos operativos es que las patrullas se llevaron a cabo a caballo, utilizando equinos que fueron rescatados de situaciones de maltrato y que hoy forman parte de la repartición policial rural. Esto permitió a los efectivos acceder a sectores de difícil tránsito y reforzar la presencia de control en áreas rurales.

Según indicaron desde la fuerza, estas acciones se enmarcan en un plan permanente de prevención y control en todo el territorio provincial, con especial foco en la protección de los recursos naturales y la seguridad de los productores rurales.