Las impactantes revelaciones de cómo mataron a Morena, Brenda y Lara: primero las torturaron, luego las asesinaron Los detalles son aberrantes.

Los cuerpos de Morena Verri (20), Brenda del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) fueron hallados en una casa de Florencio Varela (provincia de Buenos Aires), alquilada por miembros de la banda. Según los peritajes preliminares, las víctimas fueron golpeadas y heridas con armas blancas.

Tras haber sido sometida a las torturas, Lara (15) fue asesinada de una puñalada en el cuello. A Morena (20) y Brenda (20) les aplicaron puntazos. A Brenda le quebraron el cuello y la golpearon; a Morena la golpearon y le aplastaron la cabeza.

Lo último que se supo de las chicas fue el viernes a la noche, cuando una cámara de seguridad las grabó mientras abordaban una camioneta Chevrolet Tracker blanca.