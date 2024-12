Las pericias probaron que Liam Payne fumó crack antes de morir El análisis toxicológico del Cuerpo Médico Forense reveló un metabolito propio de ese consumo.

La pericia toxicológica realizada por el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema a la sangre, la orina y el contenido gástrico y nasal del cantante reveló la presencia en la sangre y el estómago de sertralina, un antidepresivo que, mezclado con alcohol, puede producir alucinaciones e incluso ideaciones suicidas, un combo fatal, que, según sospecha el fiscal Madrea, condujo a Liam a su muerte. Nores, según la acusación, sabía de esta posibilidad, cuando fue advertido en un email por la neuropsiquiatra estadounidense que trataba a Liam para que supere sus adicciones, un mensaje aportado en la causa por Geoff Payne, padre del cantante. El análisis a la orina detectó el metabolito cocaetileno, que se produce cuando se combina cocaína con alcohol. Otro metabolito detectado también indicó que Liam inhaló cocaína, por lo menos, dos horas antes de fallecer, aseguran altas fuentes del caso a Infobae.

En la orina también se encontró la prueba del consumo del crack: la anhidroecgonina metil éster, otro metabolito de la cocaína. Se produce en el cuerpo humano cuando la sustancia se fuma. Está presente, por ejemplo, en el organismo de cualquier consumidor de pasta base.

La cocción de crack también explica, en los cálculos de los investigadores, por qué Payne compraba grandes cantidades de cocaína: en la causa, se estima que se hicieron cinco entregas, de entre cinco y siete gramos cada una. “Para cocinar crack se necesitan tres gramos como mínimo”, asegura una alta fuente en torno al expediente.

Sin embargo, falta un elemento, el bicarbonato, el más común para conformar la roca de crack en su cocción, que no se encontró en la habitación. Los investigadores estiman que el ex One Direction podría haber empleado otra sustancia que todavía no fue determinada.

Para todo este esquema de cocción dealer, son claves Braian Paz y Ezequiel Pereyra, el camarero y el empleado del hotel hoy imputados en la causa junto al empresario Rogelio Nores, acusados de entregarle droga a Payne.

Fuente: Infobae.