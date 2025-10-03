Le dan 2 años y 6 meses sin encierro al médico Babsía por el homicidio culposo de una paciente que había operado El juez Ricardo Moine, adhirió a los pedidos de Fiscalía y la Parte Querellante. La Defensa del médico anticipó que reclamará ante la Corte de Justicia.

Para el juez Ricardo Moine, no quedaron dudas: El médico especialista en otorrinolaringología, Maximiliano Babsía, cometió el delito de homicidio culposo (por su actuar negligente) al lesionar la arteria carótida derecha de Julieta Viñales, cuando le extrajo la amigdala de ese costado el 10 de febrero de 2020. Y por eso lo condenó hoy a 2 años y 6 meses sin encierro, además de 6 años de inhabilitación para ejercer la medicina.

El veredicto del magistrado ocurrió luego de una prolongada espera a causa de la firma de una voluminosa acta de debate. Y provocó reacciones dispares en la sala de audiencias: caras largas de disconformidad de Babsía, sus familiares, amigos y sus abogados, Fernando Castro y Federico Petrignani, que buscarán revertir el fallo en la Corte de Justicia.

Y otras de desahogo y llanto en los padres de esa jovencita (Cyntia Aboal y Leonardo Viñales) que murió el 3 de marzo de 2020 luego de sufrir una gran hemorragia que la había dejado con un cuadro de muerte cerebral. “Un poco de humanidad por mi hija… se merece estar preso (Babsía), se llevó la vida de mi hija, no le importó nada”, dijo la madre de esa joven que también estudiaba medicina.

María Cristina Naveda, representante de los Viñales Aboal había pedido el máximo previsto para el homicidio culposo: 5 años de cárcel de cumplimiento efectivo y 10 de inhabilitación para ejercer la medina. Ahora, esperarán a conocer los fundamentos del fallo para decidir si reclaman o no a la Corte de Justicia.

Luego del fallo, la fiscal Claudia Yanina Galante se mostró conforme, porque el juez adhirió a su planteo, con una pequeña diferencia: la fiscal pidió 3 años de prisión de ejecución condicional.

Afuera, en la puerta de Tribunales, el fallo fue festejado por un pequeño grupo que apoyó a los papás de la joven fallecida.