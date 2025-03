Le hicieron un boquete en su taller y le robaron herramientas, lo tapó y en menos de 24 horas se le volvieron a meter Ocurrió en Chimbas. Los ladrones vaciaron el lugar.

Es prácticamente increíble lo que le pasó a un trabajador que tiene un taller metalúrgico en Chimbas. Ayer viernes cuando llegó se encontró con que ladrones habían hecho un boquete en el techo y se habían llevado herramientas. Entonces contrató a un albañil para tapar el hueco, tarea que fue terminada por la tarde del mismo viernes. Sin embargo, hoy sábado, al arribar, misma sorpresa: los delincuentes abrieron nuevamente el boquete y arrasaron con lo poco que quedaba.

“Tengo mucha impotencia, mucha bronca. Llega un punto que ya no sabés de qué manera actuar”, se quejó la víctima, Néstor Adrián Machado (55), dueño de ese taller situado en Mendoza y Callejón Olmos, frente a las salas velatorias de Chimbas.

El hombre se dedica principalmente a la cuchillería artesanal. “Ayer viernes llegué a las 7 y me encontré con el boquete. Anoche terminaron de tapar el hueco y hoy venían a poner cerco eléctrico. Pero cuando llegué me dí cuenta que se me volvieron a meter por el mismo lugar”, dijo Machado.

En el robo del viernes los ladrones se habían llevado varias máquinas y herramientas. “Y hoy se terminaron de llevar la pocas que me quedaban”, lamentó.

Le llevaron, por ejemplo, amoladoras, taladros, herramientas manuales y otras eléctricas, algunas muy caras como una cortadora de plasma. “A muchas máquinas las había comprado hacía poco, todavía me quedan 6 cuotas para terminar de pagarlas. “Estoy pensando si vender todo a la m…., uno le pone muchas ganas pero ya no sé cómo seguir. Estoy debiendo plata, sin herramientas y gastando lo que no tengo para meter más seguridad”, sostuvo con bronca la víctima, que en la tarde de este sábado estaba haciendo colocar un cerco eléctrico.

“Hacía 5 meses ya me había pasado, me llevaron herramientas y por eso tuve que salir a comprarlas en cuotas para poder seguir trabajando. Hace 10 días me llevaron 10 gallinas ponedoras que tenía en un gallinero. Yo pensé que con eso listo, se iban a quedar tranquilos. Pero ahora me pasa esto… parece que me han agarrado de hijo. Te quitan las ganas de todo”, manifestó.

El techo es de caña pero en la parte superior tiene una carpeta de cemento y membrana. Ayer rellenaron el boquete con hormigón pero por el mismo lugar se le metieron durante la madrugada de este sábado.

Machado estimó que las pérdidas son superiores a dos millones de pesos. La denuncia fue radicada y la Policía investiga.